Аргентина и Испания в присутствии Трампа разыграют титул чемпиона мира по футболу

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В США в воскресенье пройдет матч сборных Аргентины и Испании в финале Чемпионата мира по футболу.

Игра на 80-тысячном стадионе "Метлайф " в штате Нью-Джерси начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по Москве). Президент США Дональд Трамп посетит матч.

Кроме того, на матче будет присутствовать премьер Испании Педро Санчес. Западные СМИ отмечают, что, таким образом, в Нью-Джерси Трамп может встретиться с одним из своих оппонентов на мировой арене: в последние месяцы Трамп часто критиковал Санчеса за нежелание наращивать расходы на оборону и за отказ помогать США в нанесении ударов по Ирану.

Президент Аргентины Хавьер Милей предупредил, что "из суеверия" не поедет на матч в США. Он пояснил, что все предыдущие матч аргентинской команды на Чемпионате мира смотрел в своей резиденции и решит не менять эту привычку.

За 1,5 часа до игры пройдет церемония закрытия Чемпионата мира, который прошел в Канаде, Мексике и США с 11 июня.

Главным артистом на церемонии станет американский рэпер Post Malone. Кроме того, на стадионе выступит итальянская певица Лаура Паузини, британский певец Робби Уильямс, солистка американской группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер и американский рэпер IShowSpeed. Также зрителей ждет шоу от американского актера Тома Круза, известного каскадерскими трюками. Гимн США прозвучит в исполнении обладательницы премий "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони" - Дженнифер Хадсон.

В перерыве матча состоится шоу с участием таких исполнителей, как Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, южнокорейской группы BTS и венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Также выступит американский школьный хор PS22 Chorus совместно с британской группой Coldplay.

За историю Чемпионатов мира сборные Аргентины и Испании встречались лишь единожды - в 1966 году. Тогда Аргентина выиграла матч на групповом этапе со счетом 2:1.

Сборная Испании по футболу завоевала титул чемпиона мира в 2010 году и с тех пор ни разу не выходила в финал. Аргентина - действующий трёхкратный чемпион мира (1978 г., 1986 г. и 2022 г.). Кроме того, сборная Аргентины играла в финале турнира в 1930 г., 1990 г. и 2014 г.