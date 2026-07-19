Отсутствие жеребьевки перед серией пенальти в Суперкубке России объяснили безопасностью

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - РФС разъяснил процедуру выбора ворот для проведения серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком2.

Ведомство ссылается на пункт 3.2.1 Правила 10 "Определение результата матча" Правил вида спорта "Футбол" (в редакции приказа Министерства спорта РФ от 22.07.2025 № 589).

"Нормативный документ устанавливает следующий порядок: "Если нет никаких других причин (например, состояние поля, безопасность и так далее), судья подбрасывает монету, чтобы определить ворота, в которые будет пробиваться серия. Их можно поменять только по соображениям безопасности, либо если ворота или игровое покрытие станут непригодными", - говорится в заявлении организации.

РФС обращает внимание на то, что в добавленное ко второму тайму фанаты "Спартака" бросали на поле посторонние предметы.

"Данный факт классифицируется как прямая угроза безопасности проведения спортивного мероприятия", - говорится в тексте обращения.

"Опираясь на зафиксированный факт правонарушения со стороны зрителей трибуны D, штаб ЕЦУС (Единый центр управления соревнованием – ИФ) проинформировал судейскую бригаду матча о невозможности проведения серии пенальти в ворота, прилегающие к указанной трибуне, в связи с угрозами безопасности участников матча", - говорится в сообщении.

"Руководствуясь рекомендациями штаба ЕЦУС и прямыми требованиями обеспечения безопасности, зафиксированными в Правиле 10, главный арбитр матча правомерно отказался от процедуры жеребьевки и определил ворота для пробития одиннадцатиметровых ударов. Действия судейского корпуса полностью соответствуют Правилам вида спорта "Футбол", - отметили РФС.

Матч прошел в Нижнем Новгороде.

Основное время завершилось со счетом 1:1. На 25-й минуте Кристофер Мартинс вывел "Спартак" вперед, на 90+9 минуте Александр Соболев, реализовав пенальти, сравнял счет. После этого Соболев начал бурно жестикулировать сектору фанатами "Спартака". Болельщики стали бросать предметы в сторону футболиста, между игроками обеих команд образовалась потасовка.

По окончании основного времени состоялась серия 11-метровых ударов, в ней успешнее оказался "Зенит" (4:2).