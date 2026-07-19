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Карседо заявил, что впервые столкнулся с отменой жребия перед серией пенальти

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо заявил, что ранее не сталкивался с ситуацией, когда перед серией послематчевых пенальти выбор ворот для 11-метровых ударов делался по решению судьи, а не с помощью жеребьевки.

"Первый раз такое в моей карьере случается, но я предпочитаю особо много не говорить об этом", - сказал Карседо журналистам.

В субботу вечером "Спартак" уступил "Зениту" в матче за Суперкубок России. Основное время встречи в Нижнем Новгороде завершилось вничью (1:1), в серии пенальти успешнее оказался "Зенит" (4:2).

Спорт"Зенит" по пенальти обыграл "Спартак" в матче за Суперкубок России"Зенит" по пенальти обыграл "Спартак" в матче за Суперкубок РоссииЧитать подробнее

"Зенит" по ходу основного времени уступал в счете, но отыгрался на 90+9 минуте: ответный гол, реализовав пенальти, провел Александр Соболев. После этого Соболев начал активно жестикулировать сектору с фанатами "Спартака", в ответ те стали бросать на поле посторонние предметы.

"Данный факт классифицируется как прямая угроза безопасности проведения спортивного мероприятия", - заявили позже в РФС.

После окончания основного времени матча главный судья Евгений Буланов самостоятельно определился с воротами для серии пенальти: ими оказались те, за которыми располагался сектор с болельщиками "Зенита".

РФС, объяснив ситуацию с отменой жеребьевкой перед серией пенальти, сослался на соответствующий пункт регламента, он касается вопросов безопасности.

"Руководствуясь рекомендациями штаба ЕЦУС и прямыми требованиями обеспечения безопасности, зафиксированными в Правиле 10, главный арбитр матча правомерно отказался от процедуры жеребьевки и определил ворота для пробития одиннадцатиметровых ударов. Действия судейского корпуса полностью соответствуют Правилам вида спорта "Футбол", - говорится в сообщении РФС.

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