Бразильский боец UFC Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Аллан Насименто, выступавший в UFC в наилегчайшей весовой категории, скончался в понедельник в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Спортсмен был найден без сознания после предполагаемого сердечного приступа во время сна. Прибывшим врачам не удалось спасти спортсмена.

За свою карьеру в ММА Насименто одержал 22 победы и потерпел семь поражений. В UFC бразилец провел шесть боев, выиграв четыре из них.