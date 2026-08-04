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Бразильский боец UFC Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Аллан Насименто, выступавший в UFC в наилегчайшей весовой категории, скончался в понедельник в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Спортсмен был найден без сознания после предполагаемого сердечного приступа во время сна. Прибывшим врачам не удалось спасти спортсмена.

За свою карьеру в ММА Насименто одержал 22 победы и потерпел семь поражений. В UFC бразилец провел шесть боев, выиграв четыре из них.

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