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Экс-футболист "Локомотива" Тикнизян перешел в "Олимпиакос"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Защитник сборной Армении Наир Тикнизян стал игроком "Олимпиакоса", сообщается на сайте греческого футбольного клуба.

В эту команду 27-летний спортсмен перешел из сербской "Црвены Звезды", цвета которой защищал с лета 2025 года.

Тикнизян – воспитанник петербургского футбола. На взрослом уровне играл за ЦСКА, "Авангард" и "Локомотив". Футболист выступает за сборную Армении, до этого играл за юношескую и молодежную сборные России.

Футбол Наир Тикнизян Локомотив Олимпиакос
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