Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до турниров

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Европейская конфедерация волейбола приняла решение допустить мужскую и женскую сборные России до соревнований под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Отмечается, что решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций.

В июле Международная федерация (FIVB) волейбола допустила российские сборные и команды до соревнований. Российские сборные восстановили в мировых рейтингах с тем же количеством очков, которое они имели на момент заморозки. Фактически данное решение открыло национальным сборным путь на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

FIVB отстранила россиян от международных турниров в марте 2022 года.