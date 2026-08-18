Чемпион Prime FL Ишимбаев высоко оценил шансы Евлоева победить Волкановски в UFC

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Чемпион Prime FL в полусреднем весе Ильнар Ишимбаев по прозвищу Хантер отреагировал на анонс бой между чемпионом UFC в полулегком весе австралийцем Алексом Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.

"Евлоева хотим видеть чемпионом. Хочется увидеть, как он раскроется, завоевав пояс. Волкановски, возможно, хорошо провел время, отдохнул и восстановился. Он способен защитить свой титул, но мне кажется, что его пик пройден. Я прогнозирую нединамичный бой, где в течение первых трех раундов будет тактическая и незрелищная работа, а вот в чемпионских раундах мы уже увидим чемпиона", - сказал Ишимбаев "Интерфаксу".

Бой пройдет 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Сам Ишимбаев 29 августа в Уфе на турнире Prime FL проведёт бой с Хамзатом Куриевым по прозвищу Маэстро за пояс лиги в среднем весе.