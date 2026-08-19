Даниил Медведев выбыл из турнира Masters в Цинциннати

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю США Брэндону Накашиме в третьем круге турнира категории Mastersв Цинциннати (США).

Результат – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:1 в пользу американца.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает седьмое место и является первой ракеткой России. Накашима – на 22-м месте мирового рейтинга.

Категория Masters – вторая по статусу в мужском теннисе серия турниров вслед за Большим шлемом.