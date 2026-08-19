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Россияне Духно и Маринов стали призерами ЧЕ по спортивной гимнастике

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские гимнасты Арсений Духно и Даниел Маринов заняли второе и третье места чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье.

По сумме шести упражнений Арсений Духно набрал 82,832 балла и завоевал серебряную медаль. Даниел Маринов с результатом 81,899 балла стал бронзовым призером

Победу в соревнованиях одержал выступающий за Хорватию украинец Илья Ковтун (82,833).

ЧЕ проходит в Загребе, россияне выступают без национальной символики РФ.

Арсений Духно Даниел Маринов спортивная гимнастика
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