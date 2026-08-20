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Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Гонщик Макс Ферстаппен
Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен подписал новое соглашение с командой "Формулы-1" RedBull. Контракт будет действовать до конца сезона 2030 года.

28-летний Ферстаппен перешел в систему RedBull в 2014 году. Через два года в составе команды дебютировал в "Формуле-1" и сразу же выиграл первый Гран-при, в Испании; в возрасте 18 лет стал самым молодым победителем этапа "Королевских гонок".

С этого время Ферстаппен выиграл 71 этап Гран-при и стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1".

В чемпионате 2026 года Ферстаппен занимает шестое место, набрав в 15 этапах 109 очков.

Объявление о продлении контракта состоялось в преддверии гоночного уикенда "Формулы-1" рамках Гран-при Нидерландов.

Red Bull Макс Ферстаппен автопорт Формула-1
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