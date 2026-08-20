"Галатасарай" объявил старте переговоров по трансферу Батракова

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" объявил о начале переговоров с полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Батраковым на предмет его перехода.

Соответствующая информация появилась на сайте клуба.

В свою очередь, пресс-служба "Локомотива" сообщила, что 21-летний игрок отправился в Стамбул на медосмотр для "Галатасарая" и чтобы "финализировать переговоры по личному контракту.

Батраков – воспитанник и лидер "Локомотива". За его основную команду играет с 2024 года. Также он выступает за сборную России.