Поиск

"Галатасарай" объявил старте переговоров по трансферу Батракова

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" объявил о начале переговоров с полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Батраковым на предмет его перехода.

Соответствующая информация появилась на сайте клуба.

В свою очередь, пресс-служба "Локомотива" сообщила, что 21-летний игрок отправился в Стамбул на медосмотр для "Галатасарая" и чтобы "финализировать переговоры по личному контракту.

Батраков – воспитанник и лидер "Локомотива". За его основную команду играет с 2024 года. Также он выступает за сборную России.

Локомотив футбол Галатасарай Алексей Батраков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

Мирра Андреева выбыла из турнира в Цинциннати

Австралийский теннисист Ник Кирьос отстранен из-за кокаина в организме

Австралийский теннисист Ник Кирьос отстранен из-за кокаина в организме

Обладатель "Золотого мяча" Родри перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"

Обладатель "Золотого мяча" Родри перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"

IBU отказался обсуждать вопрос допуска россиян на конгрессе в сентябре

Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на ЧЕ

Россиянки выиграли золото ЧЕ по спортивной гимнастике в командном многоборье

Россиянки выиграли золото ЧЕ по спортивной гимнастике в командном многоборье

Роналду заявил о возможном завершении карьеры по окончании сезона

Роналду заявил о возможном завершении карьеры по окончании сезона

"Зенит" разгромил "Динамо" в чемпионате России по футболу

Ислам Махачев установил рекорд UFC по числу побед подряд