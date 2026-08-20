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Чемпион Европы Мамедов заявил о необходимости трилогии между Биволом и Бетербиевым

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-2024, финалист чемпионата Европы-2017 и Европейских игр-2019, пятикратный чемпион России Габил Мамедов уверен в необходимости проведения третьего боя между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

"Третий бой Бивола и Бетербиева, конечно, нужен. Мне казалось, что изначально у них была договорённость. В первом бою выиграл Бетербиев и дал шанс Биволу, теперь очередь Бивола дать шанс Бетербиеву. Первый поединок сложился в одном ключе, второй — совершенно в другом. Третий был бы совсем иным и очень интересным", - сказал Мамедов "Интерфаксу".

В октябре 2024 года в Эр-Рияде состоялся первый бой между Биволом и Бетербиевым. Победу решением судей присудили Бетербиеву.

В феврале 2025 года здесь же, в Эр-Рияде, прошел их реванш. Бивол одолел соперника по решению судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Впоследствии Бивол отказался от пояса WBC.

Что касается Мамедова, 13 сентября в Оренбурге он проведет 6-раундовый бой в первом полусреднем весе с казахстанцем Дастаном Саадулы.

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