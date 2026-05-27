Бетербиев указал на репутацию Бивола в связи со срывом их третьего боя

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Бетербиев посетовал на то, что его соотечественник, чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол не держит слово и уклоняется от участия в их третьем поединке.

"Пусть это останется на совести и репутации одного человека на всю его жизнь. Может и дальше бегать и уходить от боя, не сдерживать обещания. Только я не знаю, как он дальше смотрит людям в глаза после такого", - приводить слова Бетербиева "Матч ТВ".

"Мою позицию по этому вопросу вы знаете. Я, в отличие от него, не прячусь за спинами других боксеров. У меня жизнь продолжается. Я работаю, ставлю перед собой цели и буду стараться их достигать. У меня в этом плане все нормально", - подчеркнул Бетербиев.

В феврале 2025 года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре 2024 года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.

Впоследствии Бивол отказался от пояса WBC.

Ожидалось, что между Бетербиевым и Биволом состоится третий бой.