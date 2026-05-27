Поиск

Бетербиев указал на репутацию Бивола в связи со срывом их третьего боя

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Бетербиев посетовал на то, что его соотечественник, чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол не держит слово и уклоняется от участия в их третьем поединке.

"Пусть это останется на совести и репутации одного человека на всю его жизнь. Может и дальше бегать и уходить от боя, не сдерживать обещания. Только я не знаю, как он дальше смотрит людям в глаза после такого", - приводить слова Бетербиева "Матч ТВ".

"Мою позицию по этому вопросу вы знаете. Я, в отличие от него, не прячусь за спинами других боксеров. У меня жизнь продолжается. Я работаю, ставлю перед собой цели и буду стараться их достигать. У меня в этом плане все нормально", - подчеркнул Бетербиев.

В феврале 2025 года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре 2024 года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.

Впоследствии Бивол отказался от пояса WBC.

Ожидалось, что между Бетербиевым и Биволом состоится третий бой.

Дмитрий Бивол Артур Бетербиев бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Малкин продлил контракт с "Питтсбургом"

Малкин продлил контракт с "Питтсбургом"

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

"Милан" уволил главного тренера

"Милан" уволил главного тренера

Карседо назвал победу "Спартака" в Кубке заслуженной

Карседо назвал победу "Спартака" в Кубке заслуженной

"Спартак" завоевал Кубок России по футболу

"Спартак" завоевал Кубок России по футболу

European Gymnastics разрешил россиянам выступать под флагом РФ

European Gymnastics разрешил россиянам выступать под флагом РФ

Усик защитил титул чемпиона мира

Дзюба заявил, что покидает "Акрон"

Дзюба заявил, что покидает "Акрон"

Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России

Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России

Месси стал миллиардером

Месси стал миллиардером