Россиянка Дзепка выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при ISU
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российская фигуристка София Дзепка показала лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при ISU среди юниоров.
Соревнование проходит в Сиане (Китай).
Результат россиянки – 72,74 балла.
Второе место занимает японка Карин Миядзаки (67,21), третье - китаянка Лю Юйсюань (66,72).
Произвольная программа запланирована на пятницу.
Этап юниорского Гран-при в Китае – первый международный старт для россиян после отстранения в 2022 году, не считая зимние ОИ-2026 в Италии (где выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник).
Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе.