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Россиянка Дзепка выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при ISU

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российская фигуристка София Дзепка показала лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при ISU среди юниоров.

Соревнование проходит в Сиане (Китай).

Результат россиянки – 72,74 балла.

Второе место занимает японка Карин Миядзаки (67,21), третье - китаянка Лю Юйсюань (66,72).

Произвольная программа запланирована на пятницу.

Этап юниорского Гран-при в Китае – первый международный старт для россиян после отстранения в 2022 году, не считая зимние ОИ-2026 в Италии (где выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник).

Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе.

фигурное катание
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