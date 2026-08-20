Россияне лидируют после ритм-танца на этапе юниорского Гран при ISU в Китае

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов занимают первое место после ритм‑танца на этапе юниорского Гран‑при ISU в Китае.

Они набрали 63,10 балла.

Второй результат показали итальянская пара Зои Бьянки/Даниэль Базиле (57,96), третье – представители США Аннелиз Стаперт и Максим Коротков (56,90).

Произвольный танец запланирован на пятницу.

Этап юниорского Гран-при в Китае – первый международный старт для россиян после отстранения в 2022 году, не считая зимние ОИ-2026 в Италии (где выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник).

Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе.