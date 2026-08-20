Призовой фонд US Open-2026 будет рекордным в истории тенниса

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Призовой фонд теннисного турнира Большого шлема USOpen-2026 в США составит $108 млн, сообщает пресс-служба соревнования.

Это – рекордная сумма, полагающаяся участникам турнира, в истории тенниса. Предыдущий рекорд был установлен в 2025 году: $90 млн.

Самые крупные в истории выплаты получат победители USOpen-2026 в мужском и женском одиночном разрядах – по $5,5 млн. Гарантированный минимум, за участие в первом круге - $140 тыс.

Основной турнир USOpenв 2026 году пройдет с 30 августа по 13 сентября.

В 2025 году турнир в мужской одиночной сетке выиграл Карлос Алькарас (Испания), в женской – Арина Соболенко (Белоруссия).