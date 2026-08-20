"Галатасарай" объявил, что зарплата Батракова составит 3,25 млн евро в год

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сумма трансфера полузащитника сборной России из "Локомотива" в "Галатасарай" Алексея Батракова составила 25 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба турецкого футбольного клуба.

При этом "Локомотиву" будет выплачено 15% прибыли в случае перепродажи игрока.

Ежегодная заработная плата составит 3,25 млн евро.

В "Локомотиве" сумму трансфера назвали рекордной для клуба.

Как сообщалось, Алексей Батраков подписал с "Галатасараем" контракт до 30 июня 2031 года.

21-летний Батраков – воспитанник "Локомотива". За его основную команду играет с 2024 года. В 84 матчах за столичную команду он забил 34 гола и сделал 23 результативных паса. В 12 матчах за сборную России футболист забил четыре гола.