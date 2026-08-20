Тринадцать россиян вышли в финал первенства Европы по боксу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На первенстве Европы по боксу среди юниоров и юниорок (17–18 лет) в сербской Лознице, определились финалисты. В решающих поединках выступят 13 россиян.

Юниорки: Ксения Овечкина (до 51 кг), Кристина Борисенко (до 54 кг), Анастасия Голунова (до 57 кг), Бэлла Зуева (до 65 кг), Дарья Антипова (до 75 кг), Екатерина Фролова (до 80 кг) и Самира Итониева (свыше 80 кг).

"Я чувствую невероятную ответственность, потому что вышла в финал. У меня впервые подобные чувства, что-то неизвестное, потому что это мой первый крупный международный турнир. Сегодня я встречалась с девочкой из Венгрии, она хорошая соперница, было тяжело, но в итоге я выиграла. Было очень приятно слушать поддержку моей команды с трибун, ради них хочется стараться и побеждать", - сказала Ксения Овечкина, слова которой приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Юниоры: Ислам Магомедов (до 55 кг), Кирилл Шинкарь (до 75 кг), Прохор Старцев (до 80 кг), Кирилл Коршаков (до 85 кг), Темирсултан Темирсултанов (до 90 кг) и Иван Байбаков (свыше 90 кг).

"Я пока что не радуюсь, не люблю расслабляться перед финалом. Завтра нужно показать себя и мою усердную работу. Завтра я проверю это. В поединке с немцем план был - вытащить его на себя, потому что соперник был выше меня. Таких случаев у меня очень мало, потому что у меня рост довольно высокий. Поэтому подбирали под него много комбинаций разных и они помогли выиграть. Конкуренция на первенстве на высшем уровне. Давно на таких масштабных соревнованиях не боксировали. Это большая проверка для нашей сборной", - сказал Прохор Старцев.

Финальные поединки состоятся 21 августа.

Турнир проходит под эгидой World Boxing. Летом этого года организация сняла санкции с россиян, теперь отечественные спортсмены выступают под флагом и гимном РФ.

Участие в главном европейском турнире принимают спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Украины, Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Хорватии, Албании, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Англии, Шотландии, Турции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Болгарии, Швеции, Эстонии.