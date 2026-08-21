Боец Ural FC Михайлов осудил практику боев россиян друг с другом за рубежом

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Боец Ural FC Никита Михайлов возмутился практикой проведения поединков между россиянами на крупных турнирах ММА за рубежом. Соответствующее мнение он высказал, комментируя анонс боя Александра Волкова и Ризвана Куниева в UFC.

"Какая-то ерунда пошла: российских бойцов сводят между собой за рубежом. Я вообще этого не понимаю. Что в Bellator, что в PFL так было. Сейчас в UFC. Понятно, что наши ребята очень сильные, и, возможно, таким образом их хотят разбавить. Но это такая глупость", - сказал Михайлов "Интерфаксу".

"Ну вот организовали бой Волкова и Куниева… Думаю, если Волков так же будет работать на дистанции, Александр заберет победу. Если же Куниеву удастся сокращать дистанцию, то Ризван может завершить бой в свою пользу. Но считаю, что победителем выйдет именно Волков, буду болеть за Александра", - отметил собеседник агентства.

"Но, честно, непонятен матчмейкинг UFC по бою между Волковым и Куниевым. Наверное, они сделают этот поединок предтитульным. Ну, не знаю…" - добавил он.

Бой между Александром Волковым и Ризваном Куниевым состоится 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 333.

Сам Михайлов 29 августа на турнире Ural FC 13 в Перми должен был встретиться с соотечественником Сергеем Шишкиным, но тот получил травму, и бой отменили.