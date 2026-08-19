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Главный бой турнира Ural FC 13 в Перми между Шишкиным и Михайловым отменен

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Поединок между россиянами Никитой Михайловым и Сергеем Шишкиным на турнире на Ural FC 13 в Перми отменен.

Причина – травма Шишкина, сообщает пресс-служба Ural FC. Бой должен был возглавить турнир.

"В настоящее время ведется поиск нового соперника для Никиты Михайлова. Лига Ural FC желает скорейшего выздоровления Сергею Шишкину и после восстановления бойца готова вернуться к организации этого боя", - говорится в сообщении.

Турнир пройдет 29 августа. В связи с отменой боя Михайлов-Шишкин главным событием турнира Ural FC 13 станет поединок между россиянами Геннадием Макаряном и Артемом Рофалем.

Всего на турнире запланированы 13 боев по правилам ММА и кикбоксинга. Так, в Перми свои поединки по правилам К-1 проведут местные бойцы из команды Ural Kali Fighter Дарья Кувакина, Алексей Чукманов и Кирилл Степаненко.

MMA Никита Михайлов Сергей Шишкин Ural FC
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