World Triathlon допустил российских триатлонистов к смешанным эстафетам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Исполнительный совет World Triathlon принял решение о допуске российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах на международных стартах. Об этом сообщила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

"Теперь наши спортсмены смогут выступать в командных дисциплинах на всех стартах World Triathlon!" - написала Шойгу в своем телеграм-канале.

Российские спортсмены допущены к соревнованиям под нейтральным флагом. Разрешено участвовать триатлонистам всех категорий: элита юниоры и параспортсмены.

"Благодарю Министерство спорта России за огромный вклад и системную работу по возвращению наших атлетов на международную арену и коллег из Международной федерации триатлона за совместную работу, которая даёт видимый результат", - добавила Шойгу.

Шойгу выразила надежду на скорый допуск к соревнованиям под государственной символикой РФ.