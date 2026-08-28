"Реал Сосьедад" Захаряна сыграет с "Ювентусом" в Лиге Европы УЕФА

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Итальянский "Ювентус" и французский "Лион" попали в число команд, с которыми сыграет испанский "Реал Сосьедад" в основной стадии Лиги Европы УЕФА.

Жеребьевка прошла в Монако в пятницу.

Цвета испанской команды защищает полузащитник сборной России Арсен Захарян.

Еще один россиянин, полузащитник Александр Головин выступает за "Монако", который в этом еврокубковом сезоне будет играть в Лиге конференций. Из первой корзины команде "Монако" в качестве соперника достался немецкий "Фрайбург".

Лига Европы и Лига конференций – второй и третий по статусу клубные турниры Европы вслед за Лигой чемпионов.

В каждом из турниров выступает по 36 команд, объединенные в одну группу соревнования. Клубы проводят по восемь матчей, - по разу с разными соперниками. Первые восемь команд выходят напрямую в 1/18 финала; клубы, еще 16 - в 1/16, остальные выбывают.