Хорватский голкипер Ливакович перешел в "Барселону"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович перешел в "Барселону", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано до июня 2030 года.

Предыдущим клубом Ливаковича был "Фенербахче", за которую он играл с 2023 года. При этом турецкий клуб отдавал спортсмена в аренду в испанскую "Жирону" и хорватское "Динамо". В загребском клубе Ливакович ранее стал восьмикратным чемпионом Хорватии.

На счету вратаря 79 матчей за сборную Хорватии. В 2018 году в ее составе Ливакович стал бронзовым призером чемпионата мира в России.

"Барселона" - действующий чемпион Испании.