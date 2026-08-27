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"Галатасарай" Батракова сыграет с ПСЖ Сафонова и "Барселоной" в ЛЧ

"Галатасарай" Батракова сыграет с ПСЖ Сафонова и "Барселоной" в ЛЧ
Алексей Батраков
Фото: Saffet Azak/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На основной стадии Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между клубами, цвета которых защищают российские игроки.

Жеребьевка проходит в Швейцарии в четверг.

Турецкий "Галатасарай", куда из московского "Локомотива недавно перешел полузащитник сборной России Алексей Батраков, сыграет с французским "Пари Сен-Жермен". Основной вратарь ПСЖ – россиянин Матвей Сафонов. Также среди соперников "Галатасарая", в частности, испанская "Барселона".

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"Барселона" досталась и ПСЖ. Команде Сафонова из топовых команд также предстоит сыграть против английского "Манчестер Сити".

В соревновании принимают участие 36 команд, и все они объединены в одну группу. Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

Ранее Батраков неоднократно заявлял, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов УЕФА. Российские клубы к участию в еврокубках не допущены из-за санкций.

Барселона Локомотив Манчестер Сити ПСЖ Алексей Батраков Матвей Сафонов футбол
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