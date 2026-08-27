УЕФА продолжит добиваться ухода Инфантино с поста главы ФИФА

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - УЕФА намерен продолжить попытки не допустить переизбрания Джанни Инфантино на пост президента ФИФА на выборах в марте, несмотря на официальный отзыв угрозы бойкота международных турниров. Об этом сообщает "Би-би-си".

Европейские ассоциации получат письменные гарантии того, что скандальный проект FIFA Forward Enterprise (FFE) не будет возрожден. Это компромиссное решение позволит шести европейским сборным принять участие в чемпионате мира среди женщин до 20 лет, который стартует на следующей неделе в Польше.

При этом УЕФА отказался от идеи инициировать вотум недоверия действующему главе, посчитав сбор 159 необходимых голосов нереалистичным. Вместо этого до дедлайна 18 ноября планируется найти "кандидата единства", одним из возможных претендентов на эту роль называется президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни.

Проект FFE, обещавший привлечение $4,2 млрд, был отвергнут УЕФА, КОНКАКАФ, АФК и КОНМЕБОЛ, которые обвинили Инфантино в отсутствии прозрачности в деятельности ФИФА. Хотя Африканская конфедерация и ряд южноамериканских федераций ранее выражали лояльность главе ФИФА, позиция крупных европейских ассоциаций привела к отзыву поддержки со стороны ряда национальных союзов, включая Италию.

Швейцарец Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, в 2019 году был переизбран на новый срок. В марте 2027 года пройдут новые выборы президента ФИФА.