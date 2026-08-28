ЦСКА объявил о проведении в сентябре прощального матча Вагнера Лава

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ЦСКА проведет продет прощальный матч бразильца Вагнера Лава, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Игра состоится 26 сентября на "ВЭБ Арене", домашнем стадионе армейцев. При этом событие будет совмещено с празднованием десятилетия арены.

В матче встретятся "Легенды ЦСКА" и команда "Друзья Вагнера Лава".

"В составе армейских легенд сыграют братья Алексей и Василий Березуцкие, Алан Дзагоев, Ролан Гусев, Милош Красич, Зоран Тошич, Марк Гонсалес и многие звезды ПФК ЦСКА", - говорится в сообщении.

"Команда друзей будет составлена из футболистов сборной Бразилии и бразильских клубов, с которыми Вагнер пересекался на протяжении своей карьеры. Свое участие подтвердили известные по выступлению в ПФК ЦСКА Жо, Дуду и Даниэль Карвальо, а также бывшие игроки сборной Бразилии Луис Фабиано и Клеберсон, ставший чемпионом мира в 2002 году в составе своей национальной команды", - отмечается в тексте обращения.

Сам Вагнер Лав заявил, что "безумно благодарен ПФК ЦСКА за идею и реализацию матча".

"Для меня это большая гордость и честь провести прощальную игру на стадионе ЦСКА", - сказал он, отметив, что на игру приедут его близкие родственники.

В составе армейского клуба 42-летний Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. Здесь он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз - Кубок страны, четыре - Суперкубок России. Один раз вместе с ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА.

Также Вагнер также играл за "Шаньдун Лунэн", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ".

В составе национальной сборной Бразилии Лав дважды выигрывал Кубок Америки. Всего за главную команду своей страны форвард провел двадцать матчей, в которых забил четыре мяча.