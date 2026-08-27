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СМИ сообщили о планах УЕФА добиться уголовного преследования Инфантино

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - УЕФА планирует возбудить уголовное дело против президента ФИФА Джанни Инфантино в Швейцарии из-за попытки продажи акций чемпионата мира частным инвесторам. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на правовые документы.

Европейский союз футбола намерен привлечь к ответственности Инфантино и ряда должностных лиц ФИФА по статье 158 Уголовного кодекса Швейцарии ("злоупотребление доверием"). Для сбора доказательств УЕФА направило судебные запросы в ФИФА, а также в американские финансовые институты, участвовавшие в сделке, включая JPMorgan Chase, Thrive Capital и её генерального директора Джошуа Кувшнера.

В материалах отмечается, что скрытая структура сделки "нанесла прямой ущерб репутации, управленческим полномочиям и коммерческим связям ФИФА", повлек убытки для организации и 55 национальных ассоциаций УЕФА. Параллельно в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка подан гражданский иск.

Ранее в июле Инфантино объявил о плане открыть организацию мировых футбольных первенств для частных инвесторов. Это вызвало негодование футбольных федераций - особенно в Европе, Северной Америке и Азии. Критики обвинили Инфантино в том, что он, стремясь больше зарабатывать на проведении турниров, предал интересы футбола и футболистов. Раскритиковали план и некоторые ведущие чиновники ФИФА, заверившие, что не знали о планах своего руководителя. В итоге в ФИФА отказались от плана по привлечению внешних инвестиций.

футбол ФИФА УЕФА Джанни Инфантино
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