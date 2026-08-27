Тренера "Балтики" Талалаева вновь дисквалифицировали на четыре матча

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева на четыре матча чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на сайте РФС.

Решение применено в соответствии с регламентом РФС за повторные нарушения в течение года, не повлекшие прямого удаления и не отраженные в протоколе матча.

Также специалист оштрафован на 400 тыс. рублей.

Поводом для наказания стали оскорбительные жесты Талалаева в адрес трибун во время матча с "Рубином" 25 августа (1:1).

"При определении санкции комитет учитывал, что это уже не единичный случай оскорбительного поведения со стороны Андрея Викторовича Талалаева. Новое нарушение было совершено спустя менее шести месяцев после предыдущего привлечения его к дисциплинарной ответственности за аналогичное поведение", — заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

В марте этого года Талалаев был также дисквалифицирован на четыре матча за поведение по ходу матча с ЦСКА. В компенсированное ко второму тайму время при счете 1:0 в пользу "Балтики" Талалаев взял в руки покинувший поле мяч и выбил его на трибуны. Находившийся рядом футболист ЦСКА Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего началась массовая драка. К участию в ней подключился (к настоящему моменту уже уволенный) главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

В декабре 2025 года Талалаева отстраняли на три матча за неприличные жесты в сторону скамейки "Спартака".