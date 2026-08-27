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ЦСКА продлил контракт с четырехкратным чемпионом России Круговым

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ЦСКА подписал новое соглашение с полузащитником Данилом Круговым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт с 28-летним футболистом будет действовать до конца июня 2029 года. Его условия включают опцию продления еще на один сезон.

Круговой стал игроком ЦСКА в 2024 году, в 81 матче за армейскую команду забил девять голов и сделал 16 голевых передач.

В составе ЦСКА Круговой выиграл Кубок и Суперкубок России.

Предыдущим его клубом был петербургский "Зенит" играя за него, стал четырехкратным чемпионом, три раза выиграл Суперкубок России, один раз – Кубок России.

Зенит ЦСКА футбол Данил Круговой
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