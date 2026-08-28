Чемпионы мира по боксу Гаджимагомедов, Атаев и Бижамов пропустят ЧЕ в Болгарии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские боксеры Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев и Джамбулат Бижамов не выступят на чемпионате Европы, который пройдет в сентябре в Болгарии под эгидой World Boxing.

Как заявил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов, они на это время сделают акцент на профессиональных выступлениях.

"Шарабутдин Атаев, как и Бижамов, пока отдыхает и занимается профессиональным боксом. В 90 кг рассматриваются (на участие в ЧЕ – ИФ) два боксера — Рамазан Дадаев и Тимур Гамзатов. Гаджимагомедов тоже пока будет задействован по профессионалам. В тяжелом весе рассматривается Давид Суров", - приводит слова Кравцова "Матч ТВ".

Чемпионат Европы стартует 14 сентября. Кравцов обратил внимание на то, что в связи с этим турниром некоторые лидеры сборной России пропустят проходящий в эти дни в Саранске чемпионат страны.

"Освободили от участия в чемпионате России ребят, которые на данный момент, по мнению тренерского штаба, являются первыми номерами в новых весовых категориях, предлагаемых World Boxing. Батлаев в 50 кг, в 55 кг — Рогозин, в 60 кг — Шумков. Эти боксеры рассматриваются для поездки в Болгарию. В 65 кг решение еще не принято, чтобы посмотреть молодого обладателя Кубка России‑2026 Расула Магомедова. Также дали возможность отбоксировать на чемпионате России Илье Попову. Возможно дальше в этой категории будет выступать он", - заявил Кравцов.

"В 70 кг рассматривается Сергей Колденков. В 75 кг — Исмаил Муцольгов. В 80 кг изначально у нас должен был ехать Бижамов, но приняли решение дать возможность Джамбулату отдохнуть. И в это время он проведет профессиональный поединок, который запланирован на декабрь. Для поездки в Болгарию рассматривается обладатель Кубка России‑2026 Ильяс Магомедов. В 85 кг — обладатель Кубка России‑2026 Дмитрия Карманов. В принципе, здесь все лидеры", - подчеркнул он.

Бижамов – чемпион мира, Атаев – двукратный, Гаджимагомедов – трехкратный.