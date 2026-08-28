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Чемпион Prime FL Ишимбаев не видит шансов у Сонг Ядонга в бою с Нурмагомедовым

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Чемпион Prime FL в полусреднем весе Ильнар Ишимбаев по прозвищу Хантер поделился ожиданиями от поединка между россиянином Умаром Нурмагомедовым и китайцем Сонг Ядонгом.

Этот поединок в легчайшем весе возглавит субботний турнир UFC в Шанхае.

"Я думаю, Сонг точно чем-то может удивить, проводя поединок дома – в Китае. Но если честно, я не вижу у него шансов. У Умара дагестанская школа, дисциплина. Хотелось бы увидеть зрелищный поединок. Что будет делать дагестанский боец, мне кажется – очевидно. А вот что будет делать Сонг – вопрос. На него весь акцент, он должен быть разнообразнее, активнее в стойке и оставить всего себя", - сказал Ишимбаев "Интерфаксу".

Сам Ишимбаев 29 августа в Уфе проведет бой за пояс Prime FL в среднем весе с Бобуром Курбоновым из Узбекистана.

UFC Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов Бобур Курбонов
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