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ЦСКА и "Акрон" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Матч шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами тольяттинского "Акрoна" и московского ЦСКА завершился со счетом 2:2.

Встречав состоялась в Самаре, где "Акрон" проводит домашние матчи.

На 13-й минуте ЦСКА повел в счете, гол забил Лусиано Гонду.

Через десять минут "Акрoн" отыгрался, автором точного удара стал Йомар Роча. На 66-й минуте Жилсон Беншимол поразил ворота ЦСКА, и хозяева вышли вперед.

ЦСКА удалось сравнять счет на 77-й минуте, отличился Энрике Кармо.

В первом тайме травму получил один из ведущих игроков ЦСКА Матвей Кисляк, его заменили на 20-й минуте.

Этим матчем открылась программа шестого тура РПЛ.

ЦСКА набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице. По дополнительным показателям он уступает московскому "Спартаку". Лидирует "Краснодар" - 15 очков.

"Акрон" - на предпоследнем, 15 месте, 3 очка.

В следующем туре ЦСКА в Санкт-Петербурге сыграет с местным "Зенитом", матч пройдет 5 сентября. "Акрoн" 6 сентября в гостях встретится с "Оренбургом".

Акрон ЦСКА футбол
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