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Действующий чемпион "Формулы-1" Норрис продлил контракт с McLaren

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Британский пилот Ландо Норрис подписал новое соглашение с командой "Формулы-1" McLaren. Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт будет действовать до конца 2030 года.

26-летний Норрис заявил, что "невероятно счастлив остаться частью семьи McLaren".

"Эта команда — мой дом, и мы вместе прошли через многое. У нас большие амбиции, и я верю, что в ближайшие годы мы сможем бороться за титулы", — заявил Норрис.

Британец выступает за McLarenс 2019 года. В 2025 году он впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1".

McLaren Ландо Норрис автоспорт Формула-1
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