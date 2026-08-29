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"Зенит" в меньшинстве обыграл "Факел" в РПЛ

"Зенит" в меньшинстве обыграл "Факел" в РПЛ
Фото: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 взяли верх над воронежским "Факелом" в матче шестого тура чемпионата России.

Игра прошла в Воронеже.

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На 90+3 минуте пенальти реализовал Александр Соболев.

За несколько минут до этого "Зенит" оказался в меньшинстве: красную карточку получил Игорь Дивеев.

"Зенит" набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережает московские "Спартак" (имеет игру в запасе) и ЦСКА. Лидирует сыгравший на матч меньше "Краснодар" - 15 очков.

"Факел" - на последнем, 16-м месте, 2 очка.

В седьмом туре "Зенит" дома сыграет с ЦСКА", "Факел" в гостях – с "Ростовом". Эти матчи пройдут 5 сентября.

Зенит Факел РПЛ футбол
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