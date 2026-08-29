"Зенит" в меньшинстве обыграл "Факел" в РПЛ
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 взяли верх над воронежским "Факелом" в матче шестого тура чемпионата России.
Игра прошла в Воронеже.
На 90+3 минуте пенальти реализовал Александр Соболев.
За несколько минут до этого "Зенит" оказался в меньшинстве: красную карточку получил Игорь Дивеев.
"Зенит" набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережает московские "Спартак" (имеет игру в запасе) и ЦСКА. Лидирует сыгравший на матч меньше "Краснодар" - 15 очков.
"Факел" - на последнем, 16-м месте, 2 очка.
В седьмом туре "Зенит" дома сыграет с ЦСКА", "Факел" в гостях – с "Ростовом". Эти матчи пройдут 5 сентября.