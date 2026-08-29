Умар Нурмагомедов нокаутом проиграл Сун Ядуну на турнире UFC

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов проиграл китайцу Сун Ядуну на турнире UFC Fight Night 286.

Поединок завершился нокаутом во втором раунде.

Спортсмены представляют легчайший вес.

Умару Нурмагомедову 30 лет, он – троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Поражение от спортсмена из Китая стало для него вторым в карьере в ММА. В активе Умара Нурмагомедова 20 побед.

28-летний Сун Ядун одержал 24-ю победу при девяти поражениях и одной ничьей.