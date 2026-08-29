Поиск

Умар Нурмагомедов нокаутом проиграл Сун Ядуну на турнире UFC

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов проиграл китайцу Сун Ядуну на турнире UFC Fight Night 286.

Поединок завершился нокаутом во втором раунде.

Спортсмены представляют легчайший вес.

Умару Нурмагомедову 30 лет, он – троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Поражение от спортсмена из Китая стало для него вторым в карьере в ММА. В активе Умара Нурмагомедова 20 побед.

28-летний Сун Ядун одержал 24-ю победу при девяти поражениях и одной ничьей.

UFC ММА Умар Нурмагомедов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Действующий чемпион "Формулы-1" Норрис продлил контракт с McLaren

ЦСКА объявил о проведении в сентябре прощального матча Вагнера Лава

Американка Расселл установила мировой рекорд в беге на 100 м с барьерами

"Галатасарай" Батракова сыграет с ПСЖ Сафонова и "Барселоной" в ЛЧ

"Галатасарай" Батракова сыграет с ПСЖ Сафонова и "Барселоной" в ЛЧ

СМИ сообщили о планах УЕФА добиться уголовного преследования Инфантино

Тренера "Балтики" Талалаева вновь дисквалифицировали на четыре матча

ЦСКА продлил контракт с четырехкратным чемпионом России Круговым

Хорватский голкипер Ливакович перешел в "Барселону"

Хорватский голкипер Ливакович перешел в "Барселону"

УЕФА продолжит добиваться ухода Инфантино с поста главы ФИФА

Андреева и Рублев проиграли в полуфинале US Open в миксте будущим триумфаторам турнира