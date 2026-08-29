Поиск

"Краснодар" выиграл шестой матч подряд в РПЛ

"Краснодар" выиграл шестой матч подряд в РПЛ
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 победили "Ростов" в шестом туре чемпионата России.

Встреча состоялась в Краснодаре.

На 19-й минуте гол забил Жубал.

"Краснодар" выиграл все шесть стартовых матчей и, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице. На шесть очков он опережает "Зенит", "Спартак" и ЦСКА. При этом у "Спартака" имеется игра в запасе.

"Ростов" - на 11-м месте, 5 очков.

В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Этот матч пройдет 5 сентября. "Ростов" в этот же день встретится с "Факелом".

Краснодар Ростов футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" в меньшинстве обыграл "Факел" в РПЛ

"Зенит" в меньшинстве обыграл "Факел" в РПЛ

Умар Нурмагомедов нокаутом проиграл Сонг Ядонгу на турнире UFC

Действующий чемпион "Формулы-1" Норрис продлил контракт с McLaren

ЦСКА объявил о проведении в сентябре прощального матча Вагнера Лава

Американка Расселл установила мировой рекорд в беге на 100 м с барьерами

"Галатасарай" Батракова сыграет с ПСЖ Сафонова и "Барселоной" в ЛЧ

"Галатасарай" Батракова сыграет с ПСЖ Сафонова и "Барселоной" в ЛЧ

СМИ сообщили о планах УЕФА добиться уголовного преследования Инфантино

Тренера "Балтики" Талалаева вновь дисквалифицировали на четыре матча

ЦСКА продлил контракт с четырехкратным чемпионом России Круговым

Хорватский голкипер Ливакович перешел в "Барселону"

Хорватский голкипер Ливакович перешел в "Барселону"