"Краснодар" выиграл шестой матч подряд в РПЛ

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 победили "Ростов" в шестом туре чемпионата России.

Встреча состоялась в Краснодаре.

На 19-й минуте гол забил Жубал.

"Краснодар" выиграл все шесть стартовых матчей и, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице. На шесть очков он опережает "Зенит", "Спартак" и ЦСКА. При этом у "Спартака" имеется игра в запасе.

"Ростов" - на 11-м месте, 5 очков.

В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Этот матч пройдет 5 сентября. "Ростов" в этот же день встретится с "Факелом".