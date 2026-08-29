Россияне Рофаль и Михайлов добились побед на турнире Ural FC 13 в Перми

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские бойцы смешанного стиля Артем Рофаль и Никита Михайлов добились побед на прошедшем в Перми турнире Ural FC 13.

Рофаль встречался с соотечественником Геннадием Макарян. По решению врача поединок был остановлен. Бой проходил в статусе главного события турнира.

"Хочу поблагодарить организацию за отличный турнир. Я не говорил Гене, но заочно я его больше всех уважал из представителей поп ММА. Заочно. Мы не были с ним знакомы. Но сейчас мы выступали по профессионалам. И когда мы с ним только встретились, мы закусились на первой же минуте разговора. И возникло недопонимание. Этот поединок был принципиальным. Я хотел выиграть. И по воле Бога я выиграл. Для меня было честью драться с Геной. По-своему он крутой спортсмен. Если кому-то будет интересен реванш, то я с удовольствием ему его дам", - приводит слова Рофаля пресс-служба лиги Ural FC.

В со-главном событии вечера в поединке по правилам К-1 боец команды Ural Kali Fighter Дарья Кувакина единогласным решением судей победила Фатму Гекче из Турции. Кувакину сразу после боя поздравил генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Минеев.

В свою очередь, Никита Михайлов в поединке по правилам ММА в легчайшем весе единогласным решением судей победил Саяна Кеденова, который вышел на замену травмированному Сергею Шишкину.

Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников выразил удовлетворение в связи с тем, как прошел турнир.

"На 100% доволен итогами. Вся команда проделала колоссальную работу. Для меня показательно, что зал был забит. Значит, мы делаем правильные вещи", - сказал Сидельников.

"Главный бой был интересным, и он таким продолжает оставаться. Точка еще не была поставлена. Да, Артем выиграл. Но фанаты ММА не так хотели увидеть развязку. Есть недосказанность. В будущем попробуем организовать этот поединок снова. Надо отдать должное ребятам — между ними были искры. Надо отдать должное Макаряну, который достойно повел себя после боя", - отметил он.