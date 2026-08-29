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"Локомотив" уступил "Динамо" и продлил безвыигрышную серию в РПЛ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Динамо" со счетом 1:0 победили "Локомотив" в столичном дерби в рамках шестого тура чемпионата России.

Игра прошла на поле "Локомотива".

На 73-й минуте пенальти реализовал Максим Осипенко.

"Динамо" набирает 10 очков и поднимается на пятое место в турнирной таблице. Пока ни разу не выигравший в нынешнем чемпионате "Локомотив" располагается на 14-й строчке, 3 очка.

В седьмом туре "Динамо" на своем поле сыграет со "Спартаком", "Локомотив" на выезде – с "Балтикой". Эти матчи пройдут 6 сентября.

Динамо Локомотив РПЛ футбол
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