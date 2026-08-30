"Милан" объявил о переходе Рафаэла Леау в "Галатасарай"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Рафаэл Леау перешел в "Галатасарай", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Соглашение с 27-летним форвардом носит постоянный характер.

В составе "Милана" Леау стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии.

За "Галатасарай" накануне дебютировал полузащитник сборной России Алексей Батраков. В матче против "Гезтепе" в чемпионате Турции Батраков принял участие в одной из голевых атак, а "Галатасарай" победл - 3:2.