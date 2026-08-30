Российские пятиборцы завоевали золото ЧМ под флагом РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сборная России стала победителем командного первенства на чемпионате мира по современному пятиборью в Китае.

Отечественная команда, в составе которой выступили Егор Громадский, Андрей Бобров и Петр Борщев, набрала в сумме 4693 очка.

Вторыми место занял Египет (4687), третье – Франция (4482).

Кроме того, Громадский стал серебряным призером в личном первенстве (1581).

Россияне выступают на ЧМ под государственной символикой РФ

Россияне завоевали золото в командном первенстве на чемпионате мира по современному пятиборью. О снятии ограничений, ссылаясь на рекомендации МОК, Международный союз сонного пятиборья, объявил в январе.