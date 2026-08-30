Поиск

Российские пятиборцы завоевали золото ЧМ под флагом РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сборная России стала победителем командного первенства на чемпионате мира по современному пятиборью в Китае.

СпортРоссийских пятиборцев допустили к соревнованиям под флагом и гимном РФЧитать подробнее

Отечественная команда, в составе которой выступили Егор Громадский, Андрей Бобров и Петр Борщев, набрала в сумме 4693 очка.

Вторыми место занял Египет (4687), третье – Франция (4482).

Кроме того, Громадский стал серебряным призером в личном первенстве (1581).

Россияне выступают на ЧМ под государственной символикой РФ

Россияне завоевали золото в командном первенстве на чемпионате мира по современному пятиборью. О снятии ограничений, ссылаясь на рекомендации МОК, Международный союз сонного пятиборья, объявил в январе.

современное пятиборье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Галатасарай" с помощью дебютировавшего Батракова победил "Гезтепе"

"Локомотив" уступил "Динамо" и продлил безвыигрышную серию в РПЛ

"Краснодар" выиграл шестой матч подряд в РПЛ

"Краснодар" выиграл шестой матч подряд в РПЛ

"Зенит" в меньшинстве обыграл "Факел" в РПЛ

"Зенит" в меньшинстве обыграл "Факел" в РПЛ

Умар Нурмагомедов нокаутом проиграл Сонг Ядонгу на турнире UFC

Действующий чемпион "Формулы-1" Норрис продлил контракт с McLaren

ЦСКА объявил о проведении в сентябре прощального матча Вагнера Лава

Американка Расселл установила мировой рекорд в беге на 100 м с барьерами

"Галатасарай" Батракова сыграет с ПСЖ Сафонова и "Барселоной" в ЛЧ

"Галатасарай" Батракова сыграет с ПСЖ Сафонова и "Барселоной" в ЛЧ

СМИ сообщили о планах УЕФА добиться уголовного преследования Инфантино