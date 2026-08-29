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"Галатасарай" с помощью дебютировавшего Батракова победил "Гезтепе"

Россиянин принял участие в одной из результативных атак, сделав предголевой пас

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Галатасарая" со счетом 3:2 взяли верх над "Гезтепе" в домашнем матче чемпионата Турции.

СпортАлексей Батраков подписал контракт с "Галатасараем"Алексей Батраков подписал контракт с "Галатасараем"Читать подробнее

Игра состоялась в рамках третьего тура соревнования.

В составе хозяев дебютировал полузащитник Алексей Батраков, в августе перешедший в стамбульский клуб из московского "Локомотива". Батраков начал игру в числе запасных и вышел на поле на 46-й минуте.

На 55-й минуте россиянин начал атаку, завершившуюся точным ударом Габриэла Сара. К тому моменту счет был 1:1. Батраков сделал пас в штрафную на Виктора Осимхена, а тот пяткой – на Сару.

Сейчас "Галатасарай" лидирует в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Гезтепе" - на 15-м месте, 1 очко.

Локомотив Виктор Осимхен Алексей Батраков Галатасарай футбол
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