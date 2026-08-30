"Спартак" сыграл вничью с "Оренбургом" в чемпионате России по футболу
Мирлинд Даку забил дебютный гол после перехода в "Спартак".
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Спартак" и "Оренбург" со счетом 1:1 завершили матч шестого тура чемпионата России по футболу.
Встреча состоялась в Москве.
На 66-й минуте "Оренбург" вышел вперед: гол забил Руслан Куль.
"Спартак" отыгрался через десять минут: пенальти реализовал Мирлинд Даку. Для албанского новичка "Спартака" этот гол стал дебютным за московский клуб.
У "Спартака" теперь 13 очков, команда занимает второе место в РПЛ. На пять очков она отстает у выигравшего все шесть стартовых матчей "Краснодара".
"Оренбург" - на восьмом месте, 7 очков.
В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с московским "Динамо", "Оренбург" дома – с тольяттинским "Акроном.
Действующий чемпион России – "Зенит".