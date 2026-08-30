"Спартак" сыграл вничью с "Оренбургом" в чемпионате России по футболу

Мирлинд Даку забил дебютный гол после перехода в "Спартак".

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Спартак" и "Оренбург" со счетом 1:1 завершили матч шестого тура чемпионата России по футболу.

Встреча состоялась в Москве.

На 66-й минуте "Оренбург" вышел вперед: гол забил Руслан Куль.

"Спартак" отыгрался через десять минут: пенальти реализовал Мирлинд Даку. Для албанского новичка "Спартака" этот гол стал дебютным за московский клуб.

У "Спартака" теперь 13 очков, команда занимает второе место в РПЛ. На пять очков она отстает у выигравшего все шесть стартовых матчей "Краснодара".

"Оренбург" - на восьмом месте, 7 очков.

В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с московским "Динамо", "Оренбург" дома – с тольяттинским "Акроном.

Действующий чемпион России – "Зенит".