Джокович проиграл в первом круге US Open

Сербский теннисист покинет топ-10 мирового рейтинга

Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович уступил аргентинцу Мариано Навоне в первом круге турнира Большого шлема US Open Нью-Йорке.

Результат – 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1 в пользу представителя Аргентины. Продолжительность матча составила 4 часа 40 минут.

По ходу встречи Джокович не раз обращался за медицинской помощью.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович занимает пятое место, Навоне – 49-е. Однако после турнира серб вылетит из топ-10 рейтинга, поскольку не смог защитить рейтинговые очки.

39-летний Джокович – рекордсмен по титулам на турнирах Большого шлема. Он выиграл 24 турнира, включая четыре раза US Open.

Серб - рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде (428).