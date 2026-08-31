Сборная России победила США на ЧМ по водному поло 4х4

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Ватерполисты сборной России взяли верх над национальной командой СА в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по водному поло 4х4.

В основное время соперники не выявили победителя – 2:2. В серии пенальти успешнее оказались россияне – 3:2.

1 сентября россияне сыграют с Черногорией.

Турнир проходит в Хорватии, это первый в истории ЧМ в формате 4х4.

Российские ватерполисты выступают на ЧМ под государственной символикой РФ.