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Лучший вратарь Всероссийской хоккейной лиги-2019 умер в возрасте 34 лет

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Бывший голкипер хоккейного клуба "Чебоксары" Денис Мотошин скончался на 35-м году жизни из-за остановки сердца, сообщила пресс-служба команды.

"Случилась ужасная трагедия, не стало Дениса Мотошина. Соболезнуем всем родным и близким", — говорится в сообщении клуба.

Будучи игроком ХК "Чебоксары", Мотошин был признан лучшим вратарем первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) по итогам сезона-2018/19.

Ранее он также выступал за пензенский "Дизель", саратовский "Кристалл" и саранскую "Мордовию".

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