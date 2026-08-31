Нападающий Барколя перешел из ПСЖ в "Ливерпуль"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Французский нападающий Брадли Барколя стал игроком "Ливерпуля", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Условия перехода не уточняются.

В "Ливерпуль" 23-летний Барколя перешел из французского "Пари Сен-Жермен", в составе которого форвард отыграл три года.

За ПСЖ Барколя провел 152 матча, забил 39 голов и сделав 35 результативных передач. В составе ПСЖ он, в частности, один раз выиграл Межконтинентальный кубок, дважды - Лигу чемпионов, три раза – чемпионат Франции.

В настоящий момент "Ливерпуль" занимает 13-е место в чемпионате Англии, набрав в двух стартовых турах 2 очка. В предыдущем сезоне команда финишировала на пятом месте АПЛ.