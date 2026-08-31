Боксер Габил Мамедов в бою с Дастаном Садуулы нацелен проверить свою форму после простоя

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-2024, финалист чемпионата Европы-2017 и Европейских игр-2019, пятикратный чемпион России Габил Мамедов рассказал о целях на свой поединок с Дастаном Садуулы из Казахстана.

Бой пройдет в Оренбурге 13 сентября. Он будет рассчитан на шесть раундов.

"Важность боя в том, чтобы проверить, в каком я сейчас психологическом и физическом состоянии, что я представляю из себя после длительного простоя. Планов я не строю, будем смотреть, как я выступлю в сентябре. На чемпионате России я не планировал выступать. Сейчас нужно провести бой, а потом уже всей командой думать, как жить дальше и что делать", - приводит слова Мамедова пресс-служба Федерации бокса России.

"Боксировать в Оренбурге, в родном городе, при своих зрителях — это очень круто. Что касается волнения, переживаний — с ними мы уже справились, с опытом это проходит. Каждый раз выступать в Оренбурге для меня большое удовольствие", - добавил он.

Мамедов - чемпион Европы 2024 года и пятикратный чемпион России. На профессиональном ринге он провел один бой, одержав победу. В свою очередь, Саадулы одержал 12 побед и потерпел четыре поражения.

Главным событием вечера станет бой за пояс WBA Asia во втором легчайшем весе между Екатериной Сычевой и танзанийкой Сарой Алекс.