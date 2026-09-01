Хачанов и Рублев вышли во второй круг US Open
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов одолел аргентинца Романа Андреса Бурручагу в первом круге турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
Результат – 6:3, 6:0, 6:1 в пользу россиянина.
В мировом рейтинге Хачанов занимает 50-е место, Бурручага – 59-е.
Следующим соперником Хачанова будет четвертая ракетка мира представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.
Ранее стадию первого круга успешно преодолел другой россиянин Андрей Рублев. Он одолел финна Отто Виртанена со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (0:7), 6:0, 6:2, 7:6 (10:5).
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев находится на 24-м месте, Виртанен – на 109-м.
Во втором круге российский теннисист встретится с 39-й ракеткой мира испанцем Даниэлем Меридой Агиларом.
Действующий чемпион US Open в мужском одиночном разряде – третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В первом круге он оказался сильнее россиянином Романом Сафиуллиным (№99 в мировом рейтинге).
Призовой фонд турнира – рекордные в теннисе $108 млн.