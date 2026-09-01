Дегтярев обсудил со спецпосланником Трампа участие россиян в ОИ-2028 в США

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что встретился с Паоло Дзамполли, спецпосланником президента США Дональда Трампа.

"Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи — Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым российские спортсмены активно готовятся", - написал Дегтярев в своем канале в мессенджере Max.

Встреча состоялась в Бишкеке, где стартовали VI Всемирные игры кочевников. Дегтярев отметил, С мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики что "с Паоло Дзамполли мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики".

Летние Олимпийские игры в 2028 году пройдут в Лос-Анджелесе.