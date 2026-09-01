"Краснодар" по пенальти обыграл "Факел" в Кубке России по футболу

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" одержали победу над "Факелом" в матче третьего тура Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Воронеже.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти успешнее оказался "Краснодар" (4:3).

"Краснодар" лидирует в группе В, набрав 7 очков. Далее идут "Ахмат" (4), московское "Динамо" (3) и "Факел" (1). У "Ахмата" и "Динамо" имеется очный матч третьего тура в запасе.

Действующий обладатель Кубка России – "Спартак".